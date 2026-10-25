الرئيسية/محلياتبيع صقر المويلح بـ211 ألف ريال بمزاد الصقوريستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين26 أكتوبر 2026 01:35آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 01:35خلال تاسع ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026أأالرياض:أخبار 24الصقورالمركز الوطني للصقورمزاد علنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمركز إدارة الأزمات بمكة يحذر من مجاري السيولخاصكفاءة إدارة الموارد والاستدامة.. بُعد استراتيجي لتعديلات التعرفةخاصالحماية الاجتماعية أولوية.. دعم يعالج آثار تعديلات تعرفة المياه والكهرباء تفاصيل زيادة دعم مستفيدي الضمان وموظفي القطاعين العام والخاص