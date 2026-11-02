الرئيسية/محلياتبيع 3 صقور بـ319 ألفًا في مزاد المركز الوطني للصقوريواصل المزاد استقبال فروخ الشاهين البحري المهاجر3 نوفمبر 2026 01:12ضمن جلسات الليلة الـ16 من ليالي المزادأأالرياض:أخبار 24الصقورالمركز الوطني للصقورمزاد المركز الوطني للصقورالصقور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإنذار وتغريم 595 منشأة مخالفة في القصيماعتماد البرنامج التنفيذي في التاريخ السعودي في دارة الملك عبدالعزيزمشروع سعودي يستزرع الطحالب لإنتاج الأعلاف ومواد للصناعات الدوائية منح ميدالية الاستحقاق لـ56 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات