الرئيسية/محلياتبيع 6 صقور في الليلة الثامنة بالمزاد الدولييعزز المزاد حضوره كوجهة عالمية لعشاق هذا الإرث19 أغسطس 2026 02:32آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 02:32خلال فعاليات الليلة الثامنةأأالرياض:أخبار 24الصقورالمزاد الدولي لمزارع انتاج الصقورالبيع و الشراءالصقور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتبوك تحصد شهادتين دوليتين في حوكمة المنظماتاستمرار منع الصيد بمحميتي الإمام عبد العزيز والملك خالد "السعودية للطاقة": تركيب عداد كهرباء دون مستندات غير صحيحالإبعاد عن المملكة بحق 3 مخالفين لنقلهم ركابًا دون تراخيص