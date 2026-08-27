الرئيسية/محلياتتأجيل محتمل لمعرض الكتاب 2026.. و"هيئة الأدب" تلتزم الصمتالمعرض انطلق في 1978 وتوقف في أعوام وعاد في أخرى 27 أغسطس 2026 23:52آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 23:52معرض الرياض الدولي للكتابأأالرياض:عبدالمجيد الدلبحيهيئة الادب والنشر والترجمةالكتبمعرض الكتابمعرض الرياض الدولي للكتابالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ أعمال صيانة لطريق العليا بالرياض سبتمبر المقبلتدشين أول شراكة رقمية بين طيران الرياض والخطوط السعودية"الجوازات" تحتفي بتخريج 110 ضباط القتل قصاصًا بحق جانٍ أقدم على قتل آخر طعنًا بالرياض