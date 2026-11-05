الرئيسية/محلياتتحت رعاية خادم الحرمين.. جدة تستضيف مؤتمر الحجتشهد حضوراً ومشاركات من أكثر من 150 دولة5 نوفمبر 2026 22:23آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 23:05خادم الحرمين الشريفينأأالرياض:أخبار 24جدة سوبردومرؤية السعودية 2030موسم جدةخادم الحرمين الشريفينالحرمين الشريفينمؤتمر ومعرض الحجخدمة ضيوف الرحمنالتعليقاتأأخبار ذات صلة رصد 100 مخالفة للتخلص من النفايات بغرب الرياض"تخصصي الرياض" ضمن أفضل المستشفيات بتصنيف "نيوزويك""الموارد" تدعو المنشآت لاستكمال متطلبات توطين الصالات الرياضيةتدشين 12 مشروعًا بلديًا في حائل بتكلفة تتجاوز 52 مليون ريال