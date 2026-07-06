الرئيسية/محلياتتحديث ضوابط تشغيل المنشآت التجارية 24 ساعةاستثناء 10 أنشطة من المقابل المالي.. وموافقة مسبقة من الشرطة والبلدية6 يوليو 2026 13:06آخر تحديث : 6 يوليو 2026 13:34المحافظة على التوازن بين احتياجات النشاط التجاري وجودة الحياة للسكانأأالرياض:"أخبار 24"الصيدلياتمحطات الوقودالمحلات التجاريةوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"نيو للفضاء" تشغل محطة أرضية لدعم الاتصالات الجويةتعليمات جديدة لتشغيل "النُزُل" في مكة والمدينة خلال موسم الحجاستمرار ارتفاع الحرارة على الرياض والشرقية ومكة