الرئيسية/محلياتتحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض التحديث يشمل نطاقات جغرافية جديدة تتجاوز مساحتها 21 مليون متر مربع22 نوفمبر 2026 16:27آخر تحديث : 22 نوفمبر 2026 16:55الرياضأأالرياض:أخبار 24رسوم الاراضي البيضاءالاراضي البيضاءوزارة البلديات والإسكانالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصويان: التحول الرقمي يتجاوز 90% ويوفر 26 مليار ريال سنويًا"كود الطرق" يضع ضوابط لحماية المياه الجوفية من أعمال الطرقانطلاق المرحلة من بيع أراضي "مخطط السعيد" بجدةنادي الإبل يبدأ فحص الوبر ويعلن لجان تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز