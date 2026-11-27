الرئيسية/محلياتتحديد ضوابط منح براءات الاختراع ونماذج المنفعةحماية البراءة تمتد 20 عامًا.. ونموذج المنفعة 10 سنوات27 نوفمبر 2026 21:51آخر تحديث : 27 نوفمبر 2026 21:51مواطن لديه شغف بالابتكار التقنيأأالرياض:أخبار 24الاختراعالهيئة السعودية للملكية الفكريةالامن الوطنيبراءات الاختراعالتعليقاتأأخبار ذات صلةحماية لمدة 10 سنوات والسجن والغرامة لمخالفي نظام "الدارات المتكاملة"حماية جديدة تدعم ابتكار الأصناف النباتية ومنح تعويض لمالكهاإنشاء مؤسسة لتطوير جزيرة دارين وتاروت لتعزيز جودة الحياةأمطار رعدية ورياح على عدة مناطق حتى الخميس