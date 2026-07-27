الرئيسية/محلياتتحرك لضبط بيع الأجهزة الطبية المستعملة بالمزاداتشددت "الغذاء والدواء" على ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات بيعها27 يوليو 2026 14:36آخر تحديث : 27 يوليو 2026 14:39الهيئة العامة للغذاء والدواءأأالرياض:سليمان العنزيالهيئة العامة للغذاء والدواءمزاداتالمستلزمات الطبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتراض مسيّرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت نفطيةاستدعاء 109 مركبات أستون مارتن لخلل في نظام التعليقاكتمال منظومة زمالة "سوكبا" العالمية مساران رئيسيان يربطان الرياض بالوجهات السياحية في عروس الشمال