الرئيسية/محلياتتحويل الدراسة عن بُعد بمدارس وجامعة جازان غدًاوكذلك بمنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني6 أكتوبر 2026 21:50آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 21:59طالب يتلقى التعليم عن بعدأأجازان:أخبار 24تعليم جازانالارصادمؤسسة التدريب التقني والمهنيجامعة جازانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض.. اختتام النسخة الثانية من مسار "قادة الإعلام"الجلاجل: تبرع ولي العهد بالدم يجسّد المسؤولية الوطنية تجاه المرضىولي العهد يتبرع بالدم ويطلق الحملة الوطنية للتبرع 2026حافلات المدينة تمدّد المسار 390 وصولًا إلى حي المطار