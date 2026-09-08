الرئيسية/محلياتتحويل الدراسة والعمل "عن بُعد" بجامعة الطائفبناءً على تقارير "الأرصاد" بشأن الحالة المناخية التي تشهدها المحافظة8 سبتمبر 2026 11:55آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 11:55جامعة الطائفأأالطائف:أخبار 24جامعة الطائفالمركز الوطني للارصادالتعليم عن بعدالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقيع عقد لرقمنة خدمات "التجارة" وإتاحتها للمستفيدين إلكترونيًاالمملكة تُدين بشدة الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية والسفن التجاريةحرائق بمواقع نفطية بالمنطقة الجنوبية وتوقف مؤقت للعمليات التشغيلية"التحالف": 73 إصابة في هجمات حوثية على المملكة.. وسنرد بحزم