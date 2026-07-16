الرئيسية/محلياتتخريج 1611 بـ"علوم الطيران" وأول دفعة نسائية لصيانة الطائراتنسبة التوظيف تصل إلى 88% خلال 6 أشهر16 يوليو 2026 12:28آخر تحديث : 16 يوليو 2026 12:321 / 2حفل تخرج دفعة العام التدريبي 2025-2026مأأالرياض:أخبار 24طيران الرياضقطاع الطيرانصيانة الطائراتوزير التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء أعمال صيانة وتأهيل طريق الملك فهد بالدمامالقتل تعزيرًا لمواطن تلقى أقراص الإمفيتامين بالشرقية"عبدالعزيز الطبية" توضح سبب تعطل أنظمة التكييف وتعتذر للمرضى حرارة تلامس الـ50 بالشرقية وأمطار في جازان وعسير