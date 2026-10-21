الرئيسية/محلياتتخريج 189 متخصصًا من الأكاديمية العسكرية بالرياض تحقيق مستهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري22 أكتوبر 2026 02:28آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 02:28تخريج دفعة من الكفاءات الوطنية من الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية أأالرياض:أخبار 24بندر الخريفالهيئة العامة للصناعات العسكريةالتخرجالتعليقاتأأخبار ذات صلةوفاة و8 إصابات في اعتداء على مطار الملك فهداعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة بالشرقيةلجنة لحصر أضرار مركبات منسوبي جامعة الأعمال جراء انهيار خزان بجدةإحباط محاولة استهداف حقل شيبة ووفاة مقيمين وإصابة اثنين