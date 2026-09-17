الرئيسية/محلياتتخريج 486 خريجاً من معهد تدريب السجون بالشرقية تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف17 سبتمبر 2026 13:06آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 13:06مدير عام السجون المكلّف اللواء د. فهد بن مطلق العصيمي يشهد حفل التخرجأأالدمام:أخبار 24الوظائف العسكريةوزارة الداخليةالمديرية العامة للسجونالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتأهيل الكوادر الوطنية بقطاع مبيعات العطور في مكةالقتل حدًا بحق مواطن قتل زوجته غيلة في مكةفتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة لحج 1448هـ"استدامة "يطور إنتاج البُن السعودي بتقنيات الإكثار والبحوث