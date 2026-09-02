الرئيسية/محلياتتخريج 648 فردًا في معهد الجوازات بالرياضبعد إنهاء برنامج الفرد الأساسي الـ493 سبتمبر 2026 01:53آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 01:531 / 5 مدير عام الجوازات المكلف يشهد تخريج (648) خريجًا من الدورة التأهيلية أأالرياض:أخبار 24الجوازاتوزارة الداخليةوزير الداخليةالتخرجالتعليقاتأأخبار ذات صلةبرعاية الملك.. انطلاق الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرةرفحاء تغلق 11 منشأة وتضبط 32 مخالفة في أغسطس39 جولة رقابية على السوق العقاري في شهرالصحة القابضة: لا صحة لما تم تداوله حول رسوم تدريب أطباء الامتياز