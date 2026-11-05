الرئيسية/محليات"تخصصي الرياض" ضمن أفضل المستشفيات بتصنيف "نيوزويك"يعكس التصنيف قدرات "التخصصي" في تقديم الرعاية للمرضى5 نوفمبر 2026 21:19آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 21:38مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياضأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الرعاية الصحيةالتصنيف العالمي للمستشفياتمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياضالسياحة العلاجيةمستشفى الملك فيصل التخصصيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الموارد" تدعو المنشآت لاستكمال متطلبات توطين الصالات والمراكز الرياضيةتدشين 12 مشروعًا بلديًا في حائل بتكلفة تتجاوز 52 مليون ريالتوقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل "نادي الجولف الوطني" بالقديةقطار الرياض ضمن أفضل 4 مشاريع نقل عالميًّا