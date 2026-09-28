الرئيسية/محلياتتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن منزلة الصحابة شمل التوجيه التأكيد على منهج أهل السنة والجماعة في توقيرهم وحفظ حقوقهم28 سبتمبر 2026 17:01آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 17:01وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخأأالرياض:أخبار 24الشيخ عبداللطيف ال الشيخوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشادخطبة الجمعةالاسلامالتعليقاتأأخبار ذات صلة"وقاء" يصدر 7 أطالس نباتية تدعم الأمن الغذائي أمر ملكي بتمديد خدمة أمير الجوف لمدة 4 سنواتخاصدراسة رفع قدرة الشركات الصغيرة على التأمين الصحيبدء انتقال شركات الطيران إلى الصالة 4 بمطار جدة