الرئيسية/محلياتتخصيص 15 موقعًا للاحتفاء باليوم الوطني في الرياضتشمل الديرة وواحات الرياض في أجواء احتفالية تستهدف مختلف فئات المجتمع22 سبتمبر 2026 15:16آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 15:16احتفالات اليوم الوطني في الرياض - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24اليوم الوطني السعوديامانة منطقة الرياضاليوم الوطنيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةهيئة النقل تتيح تقسيط الغرامات للقطاعين الخاص وغير الربحيمجلس الوزراء: "سير" خطوة استراتيجية لبناء منظومة صناعية متقدمةفتح التسجيل للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتابالهلال الأحمر ينشر 2000 مسعف و638 مركبة باليوم الوطني