الرئيسية/محلياتتخصيص "992" لخدمة مستفيدي "أبشر سفر للزوار"لمواطني دول مجلس التعاون والزوّار القادمين عبر المنافذ البرية للمملكة3 نوفمبر 2026 16:00آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 16:00أحد منسوبي الجوازات خلال القيام بعملهأأالرياض:أخبار 24الجوازاتالمنافذ البريةوزارة الداخليةالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصندوق الثقافى يوقع اتفاقية تمويل متحف جديد بالرياضاستدعاء 1262 مركبة "RAM" لخلل بوحدة التحكمتنفيذ "حد الغيلة" بمواطن استدرج مواطنة وقتلهاأمانة الشرقية تستعد للأمطار بـ4000 كادر و570 آلية