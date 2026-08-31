الرئيسية/محليات"معتمد".. نقلة نوعية في تنظيم رحلة التعاملات الهندسيةتمكين أكثر من 4 آلاف مزود خدمة هندسية ضمن بيئة رقمية1 سبتمبر 2026 00:56آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 00:56تدشين "معتمد" لرفع كفاءة وموثوقية الخدمات الهندسيةأأالرياض:أخبار 24المنصات الالكترونيةالهيئة السعودية للمحاسبينالذكاء الاصطناعيالهندسةالتعليقاتأأخبار ذات صلةدفعة جديدة.. 4984 رجل أمن ينضمون لميادين الجاهزيةوزير الإعلام السوري يزور المقر الجديد لـ SRMGالحربي: الذكاء الاصطناعي يعزز سرعة الاستجابة الأمنية"الجوازات" تطلق ختمًا خاصًا بالتزامن مع "ليب 2026"