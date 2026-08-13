الرئيسية/محلياتتدشين منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة وأتمتة الخدمات بالمساجد تشمل نحو 86 ألف مسجد وجامع بالمملكة 13 أغسطس 2026 23:15آخر تحديث : 13 أغسطس 2026 23:151 / 2اجتماع خاص بتدشين منصة النظام الإلكتروني لشؤون المساجدأأالرياض:أخبار 24المنصات الالكترونيةوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشادفرق الرقابةالمساجدالتعليقاتأأخبار ذات صلة"العناية بالحرمين" تدعو المعتمرين لتجنب أوقات الذروةانطلاق موسم عنيزة الدولي للتمورإطلاق برامج بكالوريوس في النقل السككي لأول مرة بالمملكة"الأرصاد": مؤشر "النينيو" يسجل +2.02 درجة والظاهرة في مرحلة التطور