الرئيسية/محلياتتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياضبعد دقائق من إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة وبعض محافظاتها27 أكتوبر 2026 14:55آخر تحديث : 27 أكتوبر 2026 15:00اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيصاروخ باليستيتحالف دعم الشرعية في اليمنقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلةإتاحة برنامج Global Entry لتسهيل سفر المواطنين إلى أمريكاالقصاص من مواطن قتل آخر عمداً بدهسه بمركبةتسليم 54 مليون شحنة وطرد بريدي خلال 3 أشهرمجلس الوزراء يوافق على نظام المعاملات التجارية