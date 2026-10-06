الرئيسية/محلياتتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه خميس مشيطصنعاء وصعدة وعمران هي مصادر التهديدات الحوثية7 أكتوبر 2026 00:40آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 01:12المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحويل الدراسة عن بُعد بمدارس وجامعة جازان غدًاالرياض.. اختتام النسخة الثانية من مسار "قادة الإعلام"الجلاجل: تبرع ولي العهد بالدم يجسّد المسؤولية الوطنية تجاه المرضىولي العهد يتبرع بالدم ويطلق الحملة الوطنية للتبرع 2026