الرئيسية/محلياتتدمير مسيّرتين بمكة والرياض وصاروخين في نجرانسقوط شظايا جرّاء اعتراض الصاروخين وجارٍ حصر الأضرار6 نوفمبر 2026 10:37آخر تحديث : 6 نوفمبر 2026 23:24اللواء الركن تركي المالكيأأنجران:أخبار 24تركي المالكيصاروخ باليستيتحالف دعم الشرعية في اليمنمنطقة نجرانقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلة11 مسارًا تدريبيًا لتأهيل أعضاء مكاتب شؤون الحجاج وقادة الأفواج سفارة المملكة بفرنسا تحذر رعاياها من مظاهرات مرتقبة غدًا قبل حفل زفاف نجله بساعات.. وفاة مدير تعليم محايل ونجران سابقاًتمديد تشغيل حافلات النقل التعليمي إلى 15 عاماً