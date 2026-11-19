الرئيسية/محليات ترقية 2201 فرد من منسوبي الأمن العامبتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود19 نوفمبر 2026 17:43وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايفأأالرياض:أخبار 24وزير الداخليةترقياتالامن العاموزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايفالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد أسماء 30 فائزًا في مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريمالدفاع المدني: تعرض أحد أبراج المركز المالي بالرياض لهجوم إرهابي حوثياستمرار الأمطار الرعدية على 4 مناطق حتى الثلاثاءتطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي مطلع 2027