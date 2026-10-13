الرئيسية/محليات ترقية "2440" فردًا من منسوبي الأمن العامبتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف13 أكتوبر 2026 19:19آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 19:19وزير الداخلية أأالرياض:أخبار 24وزارة الداخليةوزير الداخليةالامن العامالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصالزحام المروري في الرياض وجدة والدمام يُكلف 18 مليار ريال سنوياًالوزراء: الحوثيون سيواجهون عواقب اعتداءاتهم المتكررة على المملكة"الشورى" يدعو إلى رفع كفاءة توجيه التمويل لمشاريع البنية التحتيةالمملكة ماضية في التوسع بشبكات النقل العام بمختلف المدن