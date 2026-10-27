الرئيسية/محلياتترقية 26 قاضيًا وندب قاضيين إلى محكمة التنفيذ الإدارية بالرياضتعيين ملازمين قضائيين على درجة قاضٍ "ب"27 أكتوبر 2026 17:39آخر تحديث : 27 أكتوبر 2026 17:39جانب من اجتماع مجلس القضاء الإداريأأالرياض:أخبار 24ديوان المظالممجلس القضاء الاداريالقضاء السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الطرق": خفض تكاليف الصيانة 26% وتقليص مدة تنفيذ المشاريع 40%إتاحة برنامج Global Entry لتسهيل سفر المواطنين إلى أمريكاالقصاص من مواطن قتل آخر عمداً بدهسه بمركبةتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض