الرئيسية/محلياتترقية 515 فردًا من منسوبي "مكافحة المخدرات"بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف17 أغسطس 2026 11:48آخر تحديث : 17 أغسطس 2026 11:59المديرية العامة لمكافحة المخدراتأأالرياض:أخبار 24وزير الداخليةالمديرية العامة لمكافحة المخدراتترقياتمكافحة المخدراتالامير عبدالعزيز بن سعود بن نايفالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء ضبط مخالفات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاصوزير التعليم يستعرض اليوم جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديداستمرار الحالة المطرية الصيفية بجازان وعسير والباحةجامعة القصيم تتقدم 100 مرتبة عالميًا في تصنيف شنغهاي