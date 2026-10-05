الرئيسية/محلياتترقية 771 من أفراد "حرس الحدود" بمختلف التخصصاتبتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود5 أكتوبر 2026 12:29آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 12:29أفراد من حرس الحدود أثناء عرض عسكريأأالرياض:أخبار 24المديرية العامة لحرس الحدودوزير الداخليةترقياتحرس الحدودالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: تدمير 324 هدفًا عالي القيمة مع انطلاق "فجر اليمن"ضبط 106 حالات اشتباه بالتستر التجاري في سبتمبربيع صقرين بـ350 ألف في مزاد الصقور المنغولية المملكة تتيح التأشيرة السياحية إلكترونياً لزوارها من كوسوفا وغيانا