الرئيسية/محلياتتسجيل 26 متنزهًا بمساحة 5 آلاف كلم² في سجل المناطق المحميةبعد مواءمتها مع المعايير الدولية للمناطق المحمية9 سبتمبر 2026 10:17آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 10:171 / 2أحد المتنزهات بالمملكةأأالرياض:أخبار 24المحميات الطبيعيةحماية الغطاء النباتيالمنتزهاتالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن خميس مشيطقطاع الطرق.. مستهدفات سنوية لدعم الصناعة الوطنيةولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وجمعًا من المواطنين"الوزراء": المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمنها