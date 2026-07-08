الرئيسية/محلياتتسليم 81 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في البكيريةفي خطوة تعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي8 يوليو 2026 15:43آخر تحديث : 8 يوليو 2026 15:43الوحدات السكنية التي تم تسليمها للأسر المستحقةأأالقصيم:"أخبار 24"توزيع وحدات سكنيةانشاء وحدات سكنية جديدةالوحدات السكنيةامانة القصيمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"التجارة" تستدعي 22 منتجاً لرضاعة أطفال قد تؤدي إلى لاختناق28 مليون م2 من الأراضي البيضاء تدخل حيز التطوير والتداول بمكةصيانة 10 ملايين م² من الطرق والمحاور بالشرقية