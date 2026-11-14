الرئيسية/محلياتتسمية جامعة الدفاع الوطني باسم الملك سلمان تجسيدًا لما تحظى به منظومة التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة14 نوفمبر 2026 15:36آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 16:43أأالرياض:أخبار 24جامعة الملك سلمان للدفاع الوطنيالامير خالد بن سلمانوزير الدفاعخادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشؤون الإسلامية" تبرم عقودًا لصيانة المساجد بـ 48 مليون ريال أمطار ورياح هابطة على معظم المناطق حتى الخميسفسح 45 محتوى سينمائياً و8 أعمال من المسلسلات خلال أسبوعأول معرض للكتاب في ينبع الصناعية بمشاركة أكثر من 40 دار نشر