الرئيسية/محلياتتسهيل تنقل سكان المكيمن عبر ربطها بحافلات المدينةرفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للسكان والزوار29 سبتمبر 2026 00:38آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 00:38حافلات المدينةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةهيئة تطوير المدينة المنورةالاسكانالشركة الوطنية للاسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أبشر" تنجز 49 مليون عملية في أغسطسوزير الطاقة يبحث فرص التعاون مع وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي تعيين طلال التويجري رئيسًا تنفيذيًا لـ"وقاية"مطالبة شورية بتطوير حلول تمويلية مبتكرة لتملك السكن