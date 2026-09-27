الرئيسية/محلياتتشغيل موقع جديد لفحص المركبات في أملجبهدف توسيع نطاق خدمات الفحص وتيسير حصول المستفيدين عليها27 سبتمبر 2026 12:20آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 12:52إحدى محطات الفحص الدوري بالمملكةأأتبوك:أخبار 24الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةالفحص الدوري للسياراتمحطات الفحص الدوريالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب "ميثامفيتامين" في الشرقيةاستدعاء 391 سيارة "جيب شيروكي" و329 "بيجو"5 طلبة يمثلون المملكة في أولمبياد الفلك والفيزياء بفيتنامتوقعات بأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة