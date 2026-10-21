الرئيسية/محلياتتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات انهيار خزان مياه مؤقت بجدةللتحقق من مدى الالتزام باشتراطات السلامة ذات الصلة21 أكتوبر 2026 19:46آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 20:20صور لآثار اندفاع المياه فور انهيار الخزان أأجدة:أخبار 24محافظة جدةسلامة المنشآتانهيار خزان المياهإمارة مكةحادثة انهيارالتعليقاتأأخبار ذات صلة"البلديات" و"التعليم" يطلقان شراكة مع القطاع غير الربحي في العقارات البلديةضبط موقعين مخالفين وإتلاف 2.5 طن من المواد الغذائية بجدة أمطار على معظم المناطق حتى الاثنين "ذا أستر" تنضم لبرنامج استقطاب المدارس العالمية بالرياض