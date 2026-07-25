الرئيسية/محلياتتصريف 7 ملايين م³ من سد قنونا لدعم الموسم الزراعيدعم المزارعين ورفع مستوى المياه الجوفية في الآبار25 يوليو 2026 03:18آخر تحديث : 25 يوليو 2026 03:18 تصريف 7 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي قنوناأأالقنفذة:أخبار 24القنفذةالمياه الجوفيةوزارة البيئة والمياه والزراعةالمؤسسة العامة للريالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعثور على مفقود بعد يومين في محمية الإمام تركيالتحالف: نفذنا ردًا عسكريًا متناسبًا ضد أهداف حوثية في الحديدةالنقل: أضرار طفيفة بسفينة سعودية استهدفت في البحر الأحمرإطلاق "تطبيق العلا" لتسهيل الخدمات الرقمية