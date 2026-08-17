الرئيسية/محلياتتصنيف شنغهاي يشهد صعود جامعة الحدود الشماليةمؤشر يعكس تنامي قدراتها الأكاديمية والبحثية18 أغسطس 2026 00:10آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 00:10جامعة الحدود الشماليةأأعرعر :أخبار 24جامعة الحدود الشماليةتصنيفاتالحدود الشماليةالجامعات العالميةالتعليقاتأأخبار ذات صلة "التأمين تجاه الغير" شرط لإصدار وتجديد التراخيص في 8 أنشطة"الصحة" توسع الامتيازات السريرية لطبيب الأسنان إلى 41 امتيازًا"مائي" يتيح ترخيص "مدقق مياه" في القطاعين الحضري والزراعي مركز "الرصد" يعزز كفاءة التشغيل في خدمات الحج والعمرة