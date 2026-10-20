الرئيسية/محلياتتطبيق الدوام الشتوي بمدارس مكة والمدينة الأسبوع المقبلتشديد على التقيد بمواعيد الدوام بما يسهم في انتظام اليوم الدراسي20 أكتوبر 2026 10:27آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 14:30طلاب في إحدى المدارس السعوديةأأمكة المكرمة:أخبار 24الدوام الشتويالمدارس السعوديةتعليم مكةوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الوزراء": إلحاق مرافقي المبتعثين والموظفين في الخارج بالبعثات التعليمية41 مليون راكب استخدموا القطارات خلال الربع الثالث" الابتكار الإعلامي" يبدأ تقييم المشروعات بمشاركات من 23 دولةاعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض