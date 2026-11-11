الرئيسية/محلياتتطوير ضوابط الخبرة الهندسية لتعزيز موثوقية التقارير الفنية اشتراطات حديثة ترفع كفاءة الخبراء وتعزز جودة التقارير الفنية11 نوفمبر 2026 17:52آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 17:52تطوير ضوابط الخبرة الهندسية لتعزيز موثوقية التقارير الفنية أأالرياض:أخبار 24معايير الجودةالهيئة السعودية للمهندسينتطويرالهندسةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"هيئة المياه" تضبط أكثر من 30 ألف مخالفة خلال شهر137 إنجازًا دوليًّا تعزز ريادة المنظومة الصحية السعودية عالميًّا بـ2026خاصهل تتحول البطاقات الائتمانية إلى فخ للديون؟"ذا جروفز".. فكرة سعودية تتحول إلى وجهة تجاوزت 1.5 مليون زيارة