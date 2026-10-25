الرئيسية/محلياتتطوير وتداول 7 ملايين م2 من الأراضي البيضاء في تبوك وحائل وجازانبينها 5.3 مليون دخلت حيز التداول و1.3 مليون لا تزال قيد التطوير25 أكتوبر 2026 11:51آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 12:08مساحة من الأراضي البيضاءأأالرياض:أخبار 24جازانتبوكحائلالاراضي البيضاءوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل العيني لـ28.5 ألف قطعة عقارية بمنطقة الرياضتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب هيروين في منطقة مكةاستمرار الحالة المطرية بجازان وعسير ومكةزوال الخطر عن الرياض وخميس مشيط وأبها والنماص وتنومة وجازان والطائف