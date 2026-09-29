الرئيسية/محلياتتطوير 667 كم من ممرات المشاة و44 حديقة خلال النصف الأولشمل التطوير 108 ساحات بلدية بمساحة إجمالية تقارب 1.28 مليون متر مربع29 سبتمبر 2026 14:49آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 14:49حديقة في حائلأأالرياض :أخبار 24الحدائقالبلدياتوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةإعلان نتائج الأهلية لبرنامج التوازن العقاري غدًاخاصربط إشارات المرور بسيارات الإسعاف لتسريع الوصول للحالات الحرجةضبط عمالة مخالفة تُدرب هاربين على إدارة المتاجر الإلكترونيةبدء التسجيل العيني لـ11.7 ألف قطعة عقارية في ثلاث مناطق 11 أكتوبر