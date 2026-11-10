الرئيسية/محلياتتعليق الدراسة الحضورية غداً في القصيم والشرقية والرياضيشمل جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس المنطقة10 نوفمبر 2026 19:27آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 22:40تعليم القصيم يعلق الدراسة الحضورية غداً الأربعاءأأالقصيم:أخبار 24التعليممنصة مدرستيالمركز الوطني للأرصادالدراسة عن بُعدالدراسةسلامة الطلابالتعليقاتأأخبار ذات صلةغرامة 8 ملايين ريال والسجن سنتين لمخالفي نظام حماية المستهلكالقصبي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق وينظم العقود "الوزراء" يوافق على نظام حماية المستهلك"الشورى" يناقش أبرز أسباب الازدحام المروري في الرياض