الرئيسية/محلياتتعليق الدراسة الحضورية غداً في القصيم والشرقية وبعض محافظات الرياضيشمل جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس المنطقة10 نوفمبر 2026 19:27آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 21:31تعليم القصيم يعلق الدراسة الحضورية غداً الأربعاءأأالقصيم:أخبار 24التعليممنصة مدرستيالمركز الوطني للأرصادالدراسة عن بُعدالدراسةسلامة الطلابالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقصبي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق وينظم العقود "الوزراء" يوافق على نظام حماية المستهلك"الشورى" يناقش أبرز أسباب الازدحام المروري في الرياض إطلاق 56 إنذاراً مبكراً للتنبيه بهطول أمطار بعدة مناطق