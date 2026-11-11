الرئيسية/محلياتتعليق الدراسة الحضورية غداً في القصيمبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد11 نوفمبر 2026 20:44آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 20:50تعليم القصيم يعلق الدراسة الحضوريةأأالقصيم:أخبار 24منصة مدرستيالمدارسالدراسةسلامة الطلبةتحويل الدراسة عن بعدالتعليقاتأأخبار ذات صلة"كاوست" تفتتح أكبر منشأة بالعالم لإحياء الشعاب المرجانية"هيئة المياه" تضبط أكثر من 30 ألف مخالفة خلال العام الجاريتطوير ضوابط الخبرة الهندسية لتعزيز موثوقية التقارير الفنية 137 إنجازًا دوليًّا تعزز ريادة المنظومة الصحية السعودية عالميًّا بـ2026