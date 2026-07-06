الرئيسية/محلياتتعليمات جديدة لتشغيل "النُزُل" في مكة والمدينة خلال موسم الحجقصر تعاقدات إسكان الحجاج على العقود الموثقة من وزارة الحج والعمرة6 يوليو 2026 11:57آخر تحديث : 6 يوليو 2026 12:04اشتراطات لضمان سلامة المصاعد والتكييف والكهرباء ونظافة وصيانة المبنىأأالرياض:"أخبار 24"فنادق مكة المكرمةموسم الحجدار الضيافةوزارة الحج والعمرةوزارة السياحةالمدنية المنورةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستمرار ارتفاع الحرارة على الرياض والشرقية ومكةالصندوق الثقافي يبرم شراكة عالمية لتطوير الكفاءاتالمملكة وكينيا توقعان اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية