الرئيسية/محلياتتعليم القصيم يعلق الدراسة الحضورية غداً الأربعاءيشمل جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس المنطقة10 نوفمبر 2026 19:27آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 19:31تعليم القصيم يعلق الدراسة الحضورية غداً الأربعاءأأالقصيم:أخبار 24التعليممنصة مدرستيالمركز الوطني للأرصادالدراسة عن بُعدالدراسةسلامة الطلابالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق 56 إنذاراً مبكراً للتنبيه بهطول أمطار بعدة مناطقالجاسر: سلاسل الإمداد بالمملكة أثبتت متانتها خلال الأزمة الراهنةخاص173 مركزاً ونقطة تبرع بالدم تغطي مناطق المملكةتقليص زمن إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بالمنافذ إلى 15 دقيقة