الرئيسية/محلياتتعويض ملاك 7 آلاف قطعة أرض بأراضٍ بديلة بالرياضلحماية السكان والحفاظ على المسارات الطبيعية للأودية ومجاري السيول17 نوفمبر 2026 22:14آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 22:19تعويض ملاك أكثر من 7 آلاف قطعة أرض بأراضٍ بديلة بالرياضأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030حماية البيئةتعويضات الأراضيأمانة منطقة الرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةحديقة الحيوان تستقبل زوارها الخميس ضمن موسم الرياض إطلاق برنامج لإعداد الخبراء في اللوجستيات وسلاسل الإمداد الموافقة على مدونة إجراءات التحقيق والادعاء العاماعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض