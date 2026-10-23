الرئيسية/محلياتتعيين الأمير خالد بن سلمان رئيسًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعيتعيين مساعد العيبان نائبًا لرئيس الهيئة23 أكتوبر 2026 20:44آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 20:44وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للتطوير الدفاعيالامير خالد بن سلمانوزير الدفاعمجلس الوزراءالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمانة المدينة تستحدث 4 مداخل ومخارج جديدة لتسهيل المرور "الصناعات العسكرية" تعزز جاهزية منشآتها بدليل لاستمرارية الأعمال المملكة الأولى خليجيًا والـ12 عالميًا في مؤشر التقاعد العالميناجون يروون لحظات الرعب.. شهادات مؤلمة من مطار الرياض