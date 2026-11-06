الرئيسية/محلياتتعيين خالد حموي مديرًا عامًا للمركز السعودي لزراعة الأعضاء تقلّد عدة مناصب قيادية وطبية بارزة6 نوفمبر 2026 17:09آخر تحديث : 6 نوفمبر 2026 17:09 خالد بن محمد حمويأأالرياض:أخبار 24الولايات المتحدة الامريكيةالتجمعات الصحيةالتجمع الصحيالمجلس الصحي السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةتمديد تشغيل حافلات النقل التعليمي إلى 15 عاماً المملكة والأمم المتحدة تتعاونان لتأهيل الكفاءات الوطنية في مكافحة الفساداستثناء يتيح للجهات الحكومية قبول التبرعات من المرتبطين معها بعقودمؤسسة الرياض الصحية.. كيان لتطوير الخدمات الطبية والسياحة العلاجية