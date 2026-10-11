الرئيسية/محلياتتعيّين ديل تشادويك رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة حديقة الملك سلمانيمتلك خبرة دولية تتجاوز 30 عامًا في الإنشاء والتطوير وإدارة المشاريع11 أكتوبر 2026 15:13آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 16:16حديقة الملك سلمانأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030جودة الحياةحديقة الملك سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الصحة يتفقد مصابي الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالدأمير الرياض يفتتح غداً "منتدى الرياض الاقتصادي"بدء التسجيل العيني لـ26.8 ألف قطعة عقارية في مكةخاص29 ألف قضية إخلاء عقار في 9 أشهر.. والرياض تتصدر